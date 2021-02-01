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توضيح من التأمينات بشأن طريقة صرف مستحقات المستبعدين من جهة العمل

Time منذ 31 دقيقة
Views 1434
توضيح من التأمينات بشأن طريقة صرف مستحقات المستبعدين من جهة العمل

الرياض (صدى):
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المستحقات بعد الاستبعاد من جهة العمل، يتم من خلال 3 خطوات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن "الاستبعاد يتم عن طريق جهة عملك فور تركك العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركك العمل وصرف المستحقات يتم عن طريق الدخول لحسابك في التأمينات أون لاين يمكنك الضغط على رابط المعاشات، ثم طلب دفعة ثم إكمال البيانات".

جاد ذلك ردا على استفسار من أحد المستفيدين، تضمن" أعمل بالقطاع الخاص لي ١٥٠ شهرًا أريد إلغاء الاشتراك وسحب المستحقات ما الطريقة؟"

Time واتساب
التأمينات الاجتماعية
مستحقات المستبعدين
جهة العمل

أحدث التعليقات

سلطان
خميس خايس مخيس
ابو فهد
ترك لقمت الخمسه من زمان اتوقع قبل لاتولد من النصررر 😎
ابومحمد أل صلاح
ياوزير أسواق الخضار والفاكهة احتلتها الائجانب السعودى معاد له مكان في السوق وبعض المواطنين معطينهم الأ سم ومتسترين عليهم
برق امصحا
لقمتم خمسة وأربعة...وفي بطولات رسمية معتمدة....وجاي تفاخر بثلاثة بيرين...
بوماجد
الله يخلف على المواطن السعودي نسمع كل يوم مشاريع بالمليارات تستهدف توظيف السعوديين لكن في الواقع صفر عل الشمال

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