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إلزام نادي الاتحاد بدفع سبعة مليون ريال لنادي ⁧هجر⁩

Time منذ ساعة
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إلزام نادي الاتحاد بدفع سبعة مليون ريال لنادي ⁧هجر⁩

نواف السالم (صدى):
أصدرت غرفة فض المنازعات قرار بالزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ 7,250,000 ريال إلى نادي هجر⁩ على خلفية انتقال اللاعب فيصل الخراع خلال فترة إدارة إبراهيم البلوي، وذلك حسبما أعلنت غرفة فض المنازعات اليوم الاثنين.

وتضمن القرار إلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بتاريخ 29/ 08/ 2018م بين (نادي هجر ونادي الاتحاد) لعدم التزام المدعى عليه (نادي الاتحاد) بسداد الدفعة الثانية كاملةً في الوقت المحدد لها، استناداً للبند الخامس من الاتفاقية.

وألزمت (نادي الاتحاد) بأن يدفع للمدعي (نادي هجر) مبلغ قدره (7,250,000) (سبعة مليون ومئتان وخمسون ألف ريال) تمثل المتبقي من إجمالي قيمة قرارات الغرفة السابقة المشار إليها في اتفاقية التسوية والصادرة عن الغرفة بالأرقام: (268/غ/2017) ، (310/غ/2017) ، (341/غ/2017)، كما وجهت النادي بأن يدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولفت نظره.

وأشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد (30) ثلاثون يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

Time واتساب
الاتحاد
نادي ⁧هجر⁩

أحدث التعليقات

سلطان
خميس خايس مخيس
ابو فهد
ترك لقمت الخمسه من زمان اتوقع قبل لاتولد من النصررر 😎
ابومحمد أل صلاح
ياوزير أسواق الخضار والفاكهة احتلتها الائجانب السعودى معاد له مكان في السوق وبعض المواطنين معطينهم الأ سم ومتسترين عليهم
برق امصحا
لقمتم خمسة وأربعة...وفي بطولات رسمية معتمدة....وجاي تفاخر بثلاثة بيرين...
بوماجد
الله يخلف على المواطن السعودي نسمع كل يوم مشاريع بالمليارات تستهدف توظيف السعوديين لكن في الواقع صفر عل الشمال

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إلزام نادي الاتحاد بدفع سبعة مليون ريال لنادي ⁧هجر⁩
إلزام نادي الاتحاد بدفع سبعة مليون ريال لنادي ⁧هجر⁩
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