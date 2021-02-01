إلزام نادي الاتحاد بدفع سبعة مليون ريال لنادي ⁧هجر⁩

نواف السالم (صدى):
أصدرت غرفة فض المنازعات قرار بالزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ 7,250,000 ريال إلى نادي هجر على خلفية انتقال اللاعب فيصل الخراع خلال فترة إدارة إبراهيم البلوي، وذلك حسبما أعلنت غرفة فض المنازعات اليوم الاثنين.
وتضمن القرار إلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بتاريخ 29/ 08/ 2018م بين (نادي هجر ونادي الاتحاد) لعدم التزام المدعى عليه (نادي الاتحاد) بسداد الدفعة الثانية كاملةً في الوقت المحدد لها، استناداً للبند الخامس من الاتفاقية.
وألزمت (نادي الاتحاد) بأن يدفع للمدعي (نادي هجر) مبلغ قدره (7,250,000) (سبعة مليون ومئتان وخمسون ألف ريال) تمثل المتبقي من إجمالي قيمة قرارات الغرفة السابقة المشار إليها في اتفاقية التسوية والصادرة عن الغرفة بالأرقام: (268/غ/2017) ، (310/غ/2017) ، (341/غ/2017)، كما وجهت النادي بأن يدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولفت نظره.
وأشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد (30) ثلاثون يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.