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الصحة توضح آلية إثبات الإجازات المرضية الغير ظاهرة بـ "صحتي"

Time منذ 10 دقائق
Views 1331
الصحة توضح آلية إثبات الإجازات المرضية الغير ظاهرة بـ "صحتي"

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،طريقة تتبع وإثبات الإجازات المرضية في حالة عدم ظهورها في تطبيق صحتي، لتقديمها إلى جهة العمل.

وقالت الصحة الوزارة أن الإجازات المرضية؛ يمكن الإطلاع عليها عبر الدخول على منصة (صحة الإجازات المرضية) والاستعلام عن تلك الإجازات، علمًا أن رمز الخدمة هو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية الذي يبدأ بـ GSL، وبعد ذلك يتم إدخال رمز الخدمة ورقم هوية صاحب الشأن» وستظهر له الإجازة"

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة بموقع تويتر، تضمن:" صدرت لي إجازة مرضية مدتها 14 يومًا، ولكنني لم أجدها في تطبيق (صحتي)؛ فما هي الآلية لمشاركتها من جهة العمل؟".

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المملكة
الصحة
صحتي

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
ياصحفي يا اعلامي لو كتبت .. القادسية يطالب نادي النصر بمستحقات مالية لصالح الاعب ( الغنام) لكان أفضل للجميع متابعين الصحيفة. موضوعك يدل على عصبية أعلامك العمياء وأستغلال موقعك الصحفي .
كنت انا.
ياصدى رجاءاً حد الرجا..خلينا حبايب والاخبار اللي ماوراها فايده مانبيها ...نبي شي نستفيد منه ويهمنا .
ابو فهد
ايوه اجل افسدة فرحته هههههه طلال الثلاثه طعمها غيرررر امام فريقك 😀
محسن
التحليل السياسي في وادي والفراج في وادي اخر. المفروض يعتزل السياسة بعد خسارة عمه ترامب
متعب
ههههههه مساكين المحررين في هذي الصحيفة

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