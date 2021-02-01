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الكويت تفرض رسومًا جديدة على القادمين والمغادرين وتعلن عن موعد تطبيقها 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1412
الكويت تفرض رسومًا جديدة على القادمين والمغادرين وتعلن عن موعد تطبيقها 

خالد الظفيري (صدى):
فرضت الحكومة الكويتية، رسوما على القادمين والمغادرين البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.

 

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، أنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ، وفقاً لصحيفة الراي الكويتية .

 

وقال الفوزان، إن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

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الكويت
رسوم
المغادرين
القادمين
سعر تذكرة

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
ياصحفي يا اعلامي لو كتبت .. القادسية يطالب نادي النصر بمستحقات مالية لصالح الاعب ( الغنام) لكان أفضل للجميع متابعين الصحيفة. موضوعك يدل على عصبية أعلامك العمياء وأستغلال موقعك الصحفي .
كنت انا.
ياصدى رجاءاً حد الرجا..خلينا حبايب والاخبار اللي ماوراها فايده مانبيها ...نبي شي نستفيد منه ويهمنا .
ابو فهد
ايوه اجل افسدة فرحته هههههه طلال الثلاثه طعمها غيرررر امام فريقك 😀
محسن
التحليل السياسي في وادي والفراج في وادي اخر. المفروض يعتزل السياسة بعد خسارة عمه ترامب
متعب
ههههههه مساكين المحررين في هذي الصحيفة

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