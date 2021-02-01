الكويت تفرض رسومًا جديدة على القادمين والمغادرين وتعلن عن موعد تطبيقها 

خالد الظفيري (صدى):
فرضت الحكومة الكويتية، رسوما على القادمين والمغادرين البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، أنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ، وفقاً لصحيفة الراي الكويتية .
وقال الفوزان، إن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.