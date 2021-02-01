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إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن في القصيم

Time منذ 56 دقيقة
Views 1714
إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن في القصيم

بريدة (صدى):
أعلنت شرطة القصيم عن إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابتهم.

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

Time واتساب
القصيم
كورونا
رجال الأمن

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
ياصحفي يا اعلامي لو كتبت .. القادسية يطالب نادي النصر بمستحقات مالية لصالح الاعب ( الغنام) لكان أفضل للجميع متابعين الصحيفة. موضوعك يدل على عصبية أعلامك العمياء وأستغلال موقعك الصحفي .
كنت انا.
ياصدى رجاءاً حد الرجا..خلينا حبايب والاخبار اللي ماوراها فايده مانبيها ...نبي شي نستفيد منه ويهمنا .
ابو فهد
ايوه اجل افسدة فرحته هههههه طلال الثلاثه طعمها غيرررر امام فريقك 😀
محسن
التحليل السياسي في وادي والفراج في وادي اخر. المفروض يعتزل السياسة بعد خسارة عمه ترامب
متعب
ههههههه مساكين المحررين في هذي الصحيفة

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