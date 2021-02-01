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إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

Time منذ ساعة
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إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة, الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال،مجمع الأمل للصحة النفسية ) إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريراً.

أعلن ذلك معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه, عاداً إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان" على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأشار معاليه إلى أن هذا الدعم ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لمسيرة الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة, حيث إن اعتماد المدينة الطبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.

ودعا وزير الصحة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والاستقرار. وستوفر مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية العديد من الخدمات الطبية المتخصصة لتقديم خدماتها لأهالي وسكان منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، منها مركز العلوم العصبية ومركز الأورام ومركز السكر ومركز القلب ومركز الأبحاث ومركز التدريب المحاكاة وعدة مباني تشمل مبنى للطوارئ والعيادات الخارجية ومواقف سيارات متعددة الأدوار.

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
ياصحفي يا اعلامي لو كتبت .. القادسية يطالب نادي النصر بمستحقات مالية لصالح الاعب ( الغنام) لكان أفضل للجميع متابعين الصحيفة. موضوعك يدل على عصبية أعلامك العمياء وأستغلال موقعك الصحفي .
كنت انا.
ياصدى رجاءاً حد الرجا..خلينا حبايب والاخبار اللي ماوراها فايده مانبيها ...نبي شي نستفيد منه ويهمنا .
ابو فهد
ايوه اجل افسدة فرحته هههههه طلال الثلاثه طعمها غيرررر امام فريقك 😀
محسن
التحليل السياسي في وادي والفراج في وادي اخر. المفروض يعتزل السياسة بعد خسارة عمه ترامب
متعب
ههههههه مساكين المحررين في هذي الصحيفة

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