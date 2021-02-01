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بالفيديو.. استشارية:أخذ لقاح ‎كورونا لايعني التساهل في الإجراءات الاحترازية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. استشارية:أخذ لقاح ‎كورونا لايعني التساهل في الإجراءات الاحترازية

علي القحطاني (صدى):
قالت استشارية أمراض معدية، الدكتورة حوراء البيات، إن أخذ لقاح فيروس ‎كورونا لايعني التساهل والتهاون في الإجراءات الاحترازية.

وأشارت حوراء البيات خلال لقائها عبر قناة الإخبارية:" التراخي في الإجراءات الاحترازية من خلال التجمعات في الاستراحات والأفراح، والمناسبات الاجتماعية ".

 

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مضيفة:" يجب على كل مواطن الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل عودة الحياة الطبيعية ولممارسة جميع الأنشطة بدون قيود ".

Time واتساب
لقاح
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية
استشارية أمراض معدية

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
ياصحفي يا اعلامي لو كتبت .. القادسية يطالب نادي النصر بمستحقات مالية لصالح الاعب ( الغنام) لكان أفضل للجميع متابعين الصحيفة. موضوعك يدل على عصبية أعلامك العمياء وأستغلال موقعك الصحفي .
كنت انا.
ياصدى رجاءاً حد الرجا..خلينا حبايب والاخبار اللي ماوراها فايده مانبيها ...نبي شي نستفيد منه ويهمنا .
ابو فهد
ايوه اجل افسدة فرحته هههههه طلال الثلاثه طعمها غيرررر امام فريقك 😀
محسن
التحليل السياسي في وادي والفراج في وادي اخر. المفروض يعتزل السياسة بعد خسارة عمه ترامب
متعب
ههههههه مساكين المحررين في هذي الصحيفة

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