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خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت

Time منذ 11 دقيقة
Views 1305
خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت

وكالات (صدى):
يحتوي تطبيق واتساب على خاصية فيه تمكن التطبيق من استهلاك باقة الإنترنت من خلال بيانات الهاتف الأمر الذى يؤدى إلى نفاد باقة الانترنت بالكامل لدى المستخدمين دون علم منهم.

وتستهلك مكالمات واتسآب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، وتقوم بارسال الصور والفيديوهات بكثرة ولتقليل الاستهلاك، حيث يؤدى تفعيل خاصية Data and storage إلى سرقة باقة الإنترنت.

ويمكن القيام بإلغاء تفعيل خاصية Data and storage عن طريق الضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings، ومن الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage، وستظهر قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول، من القائمة المنبقة يمكن الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents، وتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.

Time واتساب
واتساب
باقة الإنترنت
بيانات الهاتف

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

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