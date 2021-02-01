خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت

وكالات (صدى):
يحتوي تطبيق واتساب على خاصية فيه تمكن التطبيق من استهلاك باقة الإنترنت من خلال بيانات الهاتف الأمر الذى يؤدى إلى نفاد باقة الانترنت بالكامل لدى المستخدمين دون علم منهم.
وتستهلك مكالمات واتسآب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، وتقوم بارسال الصور والفيديوهات بكثرة ولتقليل الاستهلاك، حيث يؤدى تفعيل خاصية Data and storage إلى سرقة باقة الإنترنت.
ويمكن القيام بإلغاء تفعيل خاصية Data and storage عن طريق الضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings، ومن الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage، وستظهر قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول، من القائمة المنبقة يمكن الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents، وتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.