مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى

ماجد محمد (صدى):
أكد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق النصر،أنه أحب مدينة الرياض من اللحظة الأولى، مشيدا بالاستراتيجية التي تتبعها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأوضح هورفات: "الوضع في المملكة جيد جدًا، كل شيء مفتوح ونجري في النصر فحوصات كل 15 يومًا، والرياض مدينة كبيرة ولكنها تسيطر على الفيروس بشكل رائع للغاية».
واضاف:" وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى، الناس طيبون للغاية، منذ خمس سنوات لم أواجه أي أمر سيئ، هنا في المملكة الجميع يعرف كرواتيا بسبب المدربين الذين عملوا هنا"
وتابع مدرب النصر: "الدوري السعودي مدهش، جميع أصدقائي الذين يتابعون مبارياتنا يخبرونني بذلك، والمنافسة متساوية، هناك 7 أو 8 أندية تنافس على القمة، ويوجد العديد من الأجانب المميزين".