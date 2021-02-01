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مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى

Time منذ 27 دقيقة
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مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى

ماجد محمد (صدى):
أكد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق النصر،أنه أحب مدينة الرياض من اللحظة الأولى، مشيدا بالاستراتيجية التي تتبعها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح هورفات: "الوضع في المملكة جيد جدًا، كل شيء مفتوح ونجري في النصر فحوصات كل 15 يومًا، والرياض مدينة كبيرة ولكنها تسيطر على الفيروس بشكل رائع للغاية».

واضاف:" وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى، الناس طيبون للغاية، منذ خمس سنوات لم أواجه أي أمر سيئ، هنا في المملكة الجميع يعرف كرواتيا بسبب المدربين الذين عملوا هنا"

وتابع مدرب النصر: "الدوري السعودي مدهش، جميع أصدقائي الذين يتابعون مبارياتنا يخبرونني بذلك، والمنافسة متساوية، هناك 7 أو 8 أندية تنافس على القمة، ويوجد العديد من الأجانب المميزين".

Time واتساب
النصر
الرياض
ألين هورفات

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

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