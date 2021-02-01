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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 23 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، نجران و المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء غرب ووسط المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب
المملكة
الطقس
الأرصاد

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

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