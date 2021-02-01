الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ ساعتين
Views 1879
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 54.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8648.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، وأبو معطي، والمصافي، وأسلاك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الفخارية، والعمران، والكثيري، وبدجت السعودية، وسيرا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 4.42%.

فيما كانت أسهم شركات أبو معطي، وكيان السعودية، وجازادكو، والإنماء، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، والواحة، ووفرة، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 94.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25234.49 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم تقاسمتها 829 صفقة.

Time واتساب
المملكة
سوق الأسهم
التعاملات الفورية

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

أخر الأخبار

شاهد.. عملية تجميل تشوه وجه نجمة عالمية شهيرة
شاهد.. عملية تجميل تشوه وجه نجمة عالمية شهيرة
Time منذ 27 ثانية Views 13
بالصور.. سيارة مرسيدس الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية 
بالصور.. سيارة مرسيدس الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية 
Time منذ 6 دقائق Views 1096
خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت
خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت
Time منذ 10 دقائق Views 1304
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 23 دقيقة Views 1403
مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى
مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى
Time منذ 27 دقيقة Views 1463
"التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين
"التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين
Time منذ ساعة Views 1887
الجزيرة الإماراتي يفسخ عقد عموري
الجزيرة الإماراتي يفسخ عقد عموري
Time منذ ساعة Views 2137
«الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 2028
صورة نادرة لساعة الرياض في بداية الستينات الميلادية
صورة نادرة لساعة الرياض في بداية الستينات الميلادية
Time منذ ساعة Views 1724
خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب
خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب
Time منذ ساعة Views 1654