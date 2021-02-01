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«الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 266 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 359,839 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6379 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أنه هناك 371 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا المستجد تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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كورونا
متحدث الصحة
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أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

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