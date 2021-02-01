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"التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين

Time منذ ساعة
Views 1887
"التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين

الرياض (صدى):
بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو حالات يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني.

وتمثلت هذه الحالات في إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، استحق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كما تضمنت الحالات إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية كما يستحق المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت إمرأة أو إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

 

Time واتساب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
الجنسية السعودية

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

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