متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب ومزيل الرجفان القلبي المزروع.
وقالت الهيئة : تأكد من حصولها على إذن تسويف من الهيئة من خلال قائمة الأجهزة الطبية الحاصلة على إذن تسويق على المواقع الإلكترونية للهيئة.
وأضافت : تجنب وضع الجوال قيد التشغيل بجوار الجهاز المزروع مثلا لاتضع الهاتف المحمول في جيب الثوب / السترة فوق منظم ضربات القلب مباشرة.
كما يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص واتباع التوصيات الطبية، واتباع تعليمات وإرشادات الشركة لصانعة للجهاز الطبي.
من خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب ومزيل الرجفان القلبي المزروع هو إبعاد الهاتف المحمول عن موقع الجهاز.