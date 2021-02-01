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خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب

Time منذ ساعة
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خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب ومزيل الرجفان القلبي المزروع.

وقالت الهيئة : تأكد من حصولها على إذن تسويف من الهيئة من خلال قائمة الأجهزة الطبية الحاصلة على إذن تسويق على المواقع الإلكترونية للهيئة.

وأضافت : تجنب وضع الجوال قيد التشغيل بجوار الجهاز المزروع مثلا لاتضع الهاتف المحمول في جيب الثوب / السترة فوق منظم ضربات القلب مباشرة.

كما يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص واتباع التوصيات الطبية، واتباع تعليمات وإرشادات الشركة لصانعة للجهاز الطبي.

من خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب ومزيل الرجفان القلبي المزروع هو إبعاد الهاتف المحمول عن موقع الجهاز.

Time واتساب
هيئة الغذاء والدواء
الغذاء والدواء
منظم ضربات القلب

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

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