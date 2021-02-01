الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. مواطنة تدرب المفرج عنهم من السجون على الخياطة والسباكة والحرف المهنية

Time منذ ساعة
Views 1881
Comment 2
بالصور.. مواطنة تدرب المفرج عنهم من السجون على الخياطة والسباكة والحرف المهنية

جازان (صدى):
أطلقت مواطنة في منطقة جازان، وتدعى "عائشة شبيلي" برنامجاً من أجل مساعدة المفرج عنهم من السجون،وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن أن البرنامج يستهدف تدريب المفرج عنهم من السجون على الحرف المهنية المتعددة، مثل الخياطة والسباكة والتبليط.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أنها هذه الفئة من الأشخاص يجدون أحيانا صعوبة في الحصول على عمل، بسبب رفض بعض أصخاب العمل تشغيلهم.

وأشارت إلى أنها نظرت إليهم بنظرة الأم وفكرت منذ 3 سنوات في مساعدتهم حتى تمكنت من ذلك، مضيفة أن برنامجها يعد من أحد البرامج التي تقدمها الجمعية وذلك بدعم من بنك التنمية الاجتماعية .

 

 

 

Time واتساب
جازان
بنك التنمية الاجتماعية
جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن

أحدث التعليقات

fares
اللهم اكرمنا بعفوك ورضاك
fares
جاهم الفوز حض بدون تعب
fares
ايام الزمن الجميل
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده
Hagh
حسين عبد الغني كان على حق عندما قال لًَّي الذراع امر مرفوض لكن مايكون كان يتوقع ان النصر لايستطيع الاستغناء عنه من أجل ذلك اختر هذا التوقيت لفسخ العقد وعندما انتصر النصر. كان هذا رده الله لا يرده

أخر الأخبار

بالصور.. سيارة مرسيدس الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية 
بالصور.. سيارة مرسيدس الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية 
Time منذ 5 دقائق Views 1095
خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت
خاصية فى واتساب تسرق باقة الإنترنت
Time منذ 10 دقائق Views 1292
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1401
مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى
مدرب النصر: وقعت في حب الرياض من اللحظة الأولى
Time منذ 26 دقيقة Views 1463
"التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين
"التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين
Time منذ ساعة Views 1877
الجزيرة الإماراتي يفسخ عقد عموري
الجزيرة الإماراتي يفسخ عقد عموري
Time منذ ساعة Views 2128
«الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 2019
صورة نادرة لساعة الرياض في بداية الستينات الميلادية
صورة نادرة لساعة الرياض في بداية الستينات الميلادية
Time منذ ساعة Views 1720
خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب
خطوات الاستخدام الآمن لجهازي منظم ضربات القلب
Time منذ ساعة Views 1650
فتاة تفقد 50 كيلو غراما في عام واحد داخل المنزل
فتاة تفقد 50 كيلو غراما في عام واحد داخل المنزل
Time منذ ساعة Views 1645