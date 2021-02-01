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القيادة تقدم التعازي لرئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته وزيري الخارجية والنقل

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القيادة تقدم التعازي لرئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته وزيري الخارجية والنقل

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية السيد سيبوسيسو مويو، ووزير النقل السيد جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة كل من شقيقتكم ووزير الخارجية السيد سيبوسيسو مويو، ووزير النقل السيد جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه ".

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خادم الحرمين
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زيمبابوي
القيادة

أحدث التعليقات

abdul
والمثل يقول : اوله شرط آخره نور. وكذالك الشرط شريعة المتعاقدين. وبين صاحب الرقم السري والمرأة يفتح الله . الله يرزقه خيرا منها، ويرزقها خيرا منه .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ..
fares
يارب تفرجها علينا وعلى امة محمد يارب
fares
بتيسير الله

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