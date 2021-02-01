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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح سبب منع النبي لعليَّ بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1745
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح سبب منع النبي لعليَّ بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة

الرياض (صدى):
كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن سبب منع النبي ﷺ لعليَّ بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة.

وقال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن النبي صل الله عليه وسلم قال أنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حرامًا، ولكنه ذكر مانع يمنع علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة، وهو أن زواج علي على فاطمة يؤذيها.

وأضاف "الخثلان" أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة وأذية فاطمة أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وأذيته من كبائر الذنوب، ولذلك خشي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حتى على علي.

Time واتساب
علي بن أبي طالب
سعد الخثلان
بنات النبي
السيدة فاطمة

أحدث التعليقات

abdul
والمثل يقول : اوله شرط آخره نور. وكذالك الشرط شريعة المتعاقدين. وبين صاحب الرقم السري والمرأة يفتح الله . الله يرزقه خيرا منها، ويرزقها خيرا منه .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ..
fares
يارب تفرجها علينا وعلى امة محمد يارب
fares
بتيسير الله

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