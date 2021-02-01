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«النيابة العامة» تصدر قرارًا باستدعاء سيدة استغلت طفلها بعمل غير مشروع

Time منذ 48 دقيقة
Views 1723
«النيابة العامة» تصدر قرارًا باستدعاء سيدة استغلت طفلها بعمل غير مشروع

الرياض (صدى):
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق سيدة استغلت طفلها في عمل غير مشروع واستدعائها ومباشرة التحقيق معها، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

وأوضح المصدر أن ما قامت به هذه السيدة، يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام، المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل، كما أن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاماً.

وكان قد تلقى مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا يفيد بإجبار أم لطفلها على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

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تعليق " العنف الأسري " على واقعة إجبار أم لطفلها على ارتداء ملابس فتيات

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النيابة العامة
العنف الأسري
سوشيال ميديا
شهرة
طفل يرتدي ملابس فتيات

أحدث التعليقات

abdul
والمثل يقول : اوله شرط آخره نور. وكذالك الشرط شريعة المتعاقدين. وبين صاحب الرقم السري والمرأة يفتح الله . الله يرزقه خيرا منها، ويرزقها خيرا منه .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ..
fares
يارب تفرجها علينا وعلى امة محمد يارب
fares
بتيسير الله

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