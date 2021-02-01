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حقوق الإنسان: يحظر تشغيل أي شخص لم يتم 15 سنة

Time منذ ساعة
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حقوق الإنسان: يحظر تشغيل أي شخص لم يتم 15 سنة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يحظر تشغيل أي شخص لم يتم 15 سنة ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطير أو يمثل إعاقة لتعليمهم.

وأشارت إلى حظر تكليف الأطفال بأعمال قد تضر بسلامتهم أو بصحتهم أو استخدامهم في الاعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.

بالإضافة إلى عدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، وفي رمضان 4 ساعات فقط، وعدم تشغيلهم 4 ساعات متواصلة دون راحة.

كما يجب عدم تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطلات الرسمية، كما يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله.

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حقوق الإنسان
هيئة حقوق الإنسان
عمل الأطفال

أحدث التعليقات

abdul
والمثل يقول : اوله شرط آخره نور. وكذالك الشرط شريعة المتعاقدين. وبين صاحب الرقم السري والمرأة يفتح الله . الله يرزقه خيرا منها، ويرزقها خيرا منه .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ..
fares
يارب تفرجها علينا وعلى امة محمد يارب
fares
بتيسير الله

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