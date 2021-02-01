فيتوريا يكشف حقيقة تدريبه للهلال

ماجد محمد (صدى):
حسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر، الجدل بشأن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة وإمكانية قيادته للهلال.
وأكد روي فيتوريا، أنه لا يغلق الباب أمام أي نادي في البرتغال، مؤكدا أنه سيعود للتدريب خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يمانع في تدريب أي فريق برتغالي، وسيشعر بالرضا، موضحا أنه يقبل التحديات الصعبة.
وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت لتفكير إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في الإطاحة بالروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبية التي يحققها مؤخرا وخسارة كأس السوبر أمام النصر.
وبرز البرتغالي فيتوريا ضمن قائمة مرشحة لتدريب الهلال حال رحيل لوشيسكو في الفترة المقبلة، خاصة في ظل خبرته بالدوري السعودية والمنافسات الآسيوية.