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وظائف شاغرة في نادي العدالة الرياضي بالأحساء

Time منذ ساعة
Views 1609
وظائف شاغرة في نادي العدالة الرياضي بالأحساء

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن نادي العدالة الرياضي بمحافظة الأحساء عن وظائف إدارية وتدريبية في المجال الرياضي، حيث اشترطت النادي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وتضمنت الوظائف: مدربين للألعاب (كرة قدم، التايكوندو، الجودو، السباحة، الغطس، المبارزة، الطائرة، البلياردو والسنوكر، اليد، التنس، الدراجات، السهام، القدرة والتحمل، المصارعة، السلة، الاسكواش، البولينج، قدم الصالات، الجمباز، الريشة الطائرة، الكاراتيه، الملاكمة، رفع الأثقال، فنون القتال المتنوعة، كرة الطاولة، كرة الماء) وغيرها، ومحاسب.

للتقديم :

ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]

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وظائف
الأحساء
نادي العدالة الرياضي

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من العقوق وقسوة القلوب
fares
الله يعوضك خير
واضح*** وصريح***
ياعيب الشوم،،هتسيبوا جارتكم الأرملة سامية لمين،ودي تيقي،يانهار أزراء..
واضح*** وصريح***
سلامتك وسلامة الجميع.
نجاة محمد
ماشاء الله ربنا يثبت ايمانة في قلبة

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