وظائف شاغرة في نادي العدالة الرياضي بالأحساء

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن نادي العدالة الرياضي بمحافظة الأحساء عن وظائف إدارية وتدريبية في المجال الرياضي، حيث اشترطت النادي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وتضمنت الوظائف: مدربين للألعاب (كرة قدم، التايكوندو، الجودو، السباحة، الغطس، المبارزة، الطائرة، البلياردو والسنوكر، اليد، التنس، الدراجات، السهام، القدرة والتحمل، المصارعة، السلة، الاسكواش، البولينج، قدم الصالات، الجمباز، الريشة الطائرة، الكاراتيه، الملاكمة، رفع الأثقال، فنون القتال المتنوعة، كرة الطاولة، كرة الماء) وغيرها، ومحاسب.
للتقديم :
ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]