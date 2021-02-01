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رياح مثيرة للأتربة والغبار على طريق «الخرمة - ظلم»
منذ ساعة
1740
2
مكة المكرمة (صدى):
أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، اليوم الاثنين، تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الخرمة - ظلم.
وفي السياق نفسه، أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
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طقس
رياح
طريق الخرمة - ظلم
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من العقوق وقسوة القلوب
fares
الله يعوضك خير
واضح*** وصريح***
ياعيب الشوم،،هتسيبوا جارتكم الأرملة سامية لمين،ودي تيقي،يانهار أزراء..
واضح*** وصريح***
سلامتك وسلامة الجميع.
نجاة محمد
ماشاء الله ربنا يثبت ايمانة في قلبة
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