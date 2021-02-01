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هدف: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.81 %

Time منذ ساعة
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هدف: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.81 %

الرياض (صدى):
كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م.

ووفقاً للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و 34.4% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

Time واتساب
هدف
التوطين
وزارة الموارد البشرية
المرصد الوطني للعمل

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من العقوق وقسوة القلوب
fares
الله يعوضك خير
واضح*** وصريح***
ياعيب الشوم،،هتسيبوا جارتكم الأرملة سامية لمين،ودي تيقي،يانهار أزراء..
واضح*** وصريح***
سلامتك وسلامة الجميع.
نجاة محمد
ماشاء الله ربنا يثبت ايمانة في قلبة

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