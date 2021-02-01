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وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بقصر مهن خدمة العملاء على السعوديين

Time منذ 47 دقيقة
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وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بقصر مهن خدمة العملاء على السعوديين

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، قرارا وزاريا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بعد" على السعوديين سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ويأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار، وبحسب ما جاء في القرار الوزاري فإنه يشمل كذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل "عن بعد".

ويستهدف القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بعد" سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م، وستقدم الوزارة وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، حيث يقدم الصندوق عدة برامج للتدريب من خلال قنوات التدريب والدعم مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

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الموارد البشرية
خدمة العملاء
وزارة الموارد البشرية

أحدث التعليقات

النشمي
رحم الله ابو متعب وغفر له واسكنه فسيح جناته
سلطان
اللهم احفظ ولاة امرنا
النشمي
الله يرحمه
مواطن غيور على وطنه
اللقاح لا يعني الحصانه دائما فالعلماء لا يعرفون الى الآن بحم أن اللقاح جديد كم فترة المناعه ؟ وهذا هام جدا يعرفه الجميع اللقاح إنما تخفيف الاعراض لو اصيب الشخص بهذا المرض اجارنا الله واياكم هذا ما فهمته من استشاريي الصحه 937
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا ابو طلحه .. يامحلى هاالطلعه ..

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