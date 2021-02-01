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بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة

Time منذ 56 دقيقة
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بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، اليوم الاثنين، حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة.

وقال الدكتور خالد المصلح، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه إذا تكلم بما في قلبه وعلمت المرأة ذلك يكون الزواج حرامًا، ولكن إذا أضمر ذلك في قلبه فإن جمهور العلماء يقولون أنه لا يؤاخذ على ذلك من جهة صحة العقد والنكاح جائز.

وفي السياق نفسه، ذكر "المصلح" أن ذهب آخرون ليقولوا أن النكاح صحيح من حيث العقد ولكنه محرم من حيث كونه تضمن الغش والخديعة لهذه المرأة التي تزوجها.

 

Time واتساب
زواج
جامعة القصيم
خالد المصلح
كلية الشريعة
الفقه

أحدث التعليقات

النشمي
رحم الله ابو متعب وغفر له واسكنه فسيح جناته
سلطان
اللهم احفظ ولاة امرنا
النشمي
الله يرحمه
مواطن غيور على وطنه
اللقاح لا يعني الحصانه دائما فالعلماء لا يعرفون الى الآن بحم أن اللقاح جديد كم فترة المناعه ؟ وهذا هام جدا يعرفه الجميع اللقاح إنما تخفيف الاعراض لو اصيب الشخص بهذا المرض اجارنا الله واياكم هذا ما فهمته من استشاريي الصحه 937
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا ابو طلحه .. يامحلى هاالطلعه ..

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