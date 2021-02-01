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«هدف» يوضح طرق تقديم طلب تعويض مقابل حصولك على شهادة مهنية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1676
«هدف» يوضح طرق تقديم طلب تعويض مقابل حصولك على شهادة مهنية

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن المستفيدين من برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهم موظف أو موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص، باحث أو باحثة عن عمل.

وأوضح أن الشروط الاستحقاق: أن يكون المستفيد مواطن أو مواطنة سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثا عن عمل، أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، والحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من «هدف» لشهادتين فقط للفرد الواحد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإقران بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة للتسجيل في البرنامج: Taqat sa، وأن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية.

وأشار الصندوق، إلى أن ‏للتقديم على طلب تعويض مقابل حصولك على شهادة مهنية ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، تفضل بالتقديم عبر الرابط: هنا

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هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
طلب تعويض
الشهادات المهنية الاحترافية

أحدث التعليقات

النشمي
رحم الله ابو متعب وغفر له واسكنه فسيح جناته
سلطان
اللهم احفظ ولاة امرنا
النشمي
الله يرحمه
مواطن غيور على وطنه
اللقاح لا يعني الحصانه دائما فالعلماء لا يعرفون الى الآن بحم أن اللقاح جديد كم فترة المناعه ؟ وهذا هام جدا يعرفه الجميع اللقاح إنما تخفيف الاعراض لو اصيب الشخص بهذا المرض اجارنا الله واياكم هذا ما فهمته من استشاريي الصحه 937
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا ابو طلحه .. يامحلى هاالطلعه ..

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