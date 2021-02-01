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أمير الكويت يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة نورة بنت فهد

Time منذ ساعة
Views 1775
أمير الكويت يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة نورة بنت فهد

خالد الظفيري (صدى):
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد آل سعود.

ودعا أمير الكويت المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله.

 

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السعودية
الكويت
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

أحدث التعليقات

النشمي
رحم الله ابو متعب وغفر له واسكنه فسيح جناته
سلطان
اللهم احفظ ولاة امرنا
النشمي
الله يرحمه
مواطن غيور على وطنه
اللقاح لا يعني الحصانه دائما فالعلماء لا يعرفون الى الآن بحم أن اللقاح جديد كم فترة المناعه ؟ وهذا هام جدا يعرفه الجميع اللقاح إنما تخفيف الاعراض لو اصيب الشخص بهذا المرض اجارنا الله واياكم هذا ما فهمته من استشاريي الصحه 937
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا ابو طلحه .. يامحلى هاالطلعه ..

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