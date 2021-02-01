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وظائف إدارية شاغرة في مجلس الضمان الصحي

Time منذ ساعة
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وظائف إدارية شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض.

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: "أخصائي إداري": دبلوم سكرتارية أو إدارة تنفيذية أو ما يعادلها، ولا يُشترط خبرة سابقة، فضلًا عن كبير محللي إدارة الأداء: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة 6 سنوات على الأقل.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) من هنـــــا .

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الرياض
الضمان الصحي
وظائف إدارية

أحدث التعليقات

النشمي
رحم الله ابو متعب وغفر له واسكنه فسيح جناته
سلطان
اللهم احفظ ولاة امرنا
النشمي
الله يرحمه
مواطن غيور على وطنه
اللقاح لا يعني الحصانه دائما فالعلماء لا يعرفون الى الآن بحم أن اللقاح جديد كم فترة المناعه ؟ وهذا هام جدا يعرفه الجميع اللقاح إنما تخفيف الاعراض لو اصيب الشخص بهذا المرض اجارنا الله واياكم هذا ما فهمته من استشاريي الصحه 937
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا ابو طلحه .. يامحلى هاالطلعه ..

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