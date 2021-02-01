وظائف إدارية شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض.
وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: "أخصائي إداري": دبلوم سكرتارية أو إدارة تنفيذية أو ما يعادلها، ولا يُشترط خبرة سابقة، فضلًا عن كبير محللي إدارة الأداء: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة 6 سنوات على الأقل.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) من هنـــــا .