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بالفيديو.. جهود إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في أسبوع

الأخبار
Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. جهود إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في أسبوع

سعيد العجل (صدى):
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، من انتزاع 1.446 لغما.

وأوضح المركز في بيان له أن من بين هذه الألغام 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغما مضادة للدبابات، و1.258 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

كما تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة من توزيع أكثر من 240 طن من السلال الغذائية في " تعز والحديدة والجوف ".

ودشن المركز في مأرب مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم، في حين أجرى 22 عملية جراحية خلال الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا.

كما دشن المركز أكثر من 5.000 حقيبة ولوازمها المدرسية في مأرب، في حين حرص المركز على تقديم أدوية الأنسولين لصحة ساحل حضر موت لمساعة مرضى السكر.

ونجح المركز في تدشين مشروع دعم إكمال التعليم الأساسي للأطفال في جمهورية مالي، كما تم توزيع مساعدات إيوائية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في السودان.

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اليمن
السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة

أحدث التعليقات

النشمي
رحم الله ابو متعب وغفر له واسكنه فسيح جناته
سلطان
اللهم احفظ ولاة امرنا
النشمي
الله يرحمه
مواطن غيور على وطنه
اللقاح لا يعني الحصانه دائما فالعلماء لا يعرفون الى الآن بحم أن اللقاح جديد كم فترة المناعه ؟ وهذا هام جدا يعرفه الجميع اللقاح إنما تخفيف الاعراض لو اصيب الشخص بهذا المرض اجارنا الله واياكم هذا ما فهمته من استشاريي الصحه 937
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا ابو طلحه .. يامحلى هاالطلعه ..

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