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‏مدرب ليفربول: محمد صلاح لاعب عالمي

Time منذ 28 دقيقة
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‏مدرب ليفربول: محمد صلاح لاعب عالمي

وكالات (صدى):
أكد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، اليوم الاثنين، إنه غير مندهش من نجاح اللاعب المصري محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفا على الأقل في 4 مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش، وذلك بعدما سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد.

وقال يورجن كلوب: "الهدف كان رائعا وكان إشارة لأن الأمور تعود للطريق الصحيح واليوم قدم مباراة خيالية"، مضيفًا: "تمريراته وسيطرته على الكرة كانت مذهلة. لا أعتقد أن (لوكاس) فابيانسكي استطاع رؤية الهدف الأول".

وتابع: "أما بالنسبة للهدف الثاني فكان هناك تمريرتين قبل أن يحصل (مو) على الكرة. لمسته كانت مبهرة وأنهى الكرة بشكل ممتاز"، مستطردًا: "سجل هدفين بارزين لكني لست متفاجئا بما يفعله (مو). أعمل يوميا معه ولديه دائما رغبة في تسجيل الأهداف".

وأضاف مدرب ليفربول: "في الأسبوعين الماضيين حين لم نسجل كان علينا أن نواصل العمل لكي تصبح قراراتنا (أمام المرمى) أفضل. واليوم لو نواجه (سوء الحظ) هذا و (صلاح) سجل هدفين رائعين"، مختتمًا: "هو لاعب عالمي لا شك في ذلك".

Time واتساب
الدوري الإنجليزي
كلوب
محمد صلاح

أحدث التعليقات

؟؟
بتروس اخبث لاعب يتعمد ضرب اللاعب الموثر في اي فريق لضعف قوة الخصم ومن المتوقع انه راح يتعرض هو لاصابه قويه ان شاء الله قريبا
Zoolعالمي
بيتروس لم يتعمد الاصابه والفرج هو من احتك مع البطل والمرعب بيتروس ونصيحه للفرج قبل انك تحتك مع اي لاعب زود وزنك شوي كنك زيتونه مرت بباي والحمد لله على السلامه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** يمكن ** أن كيدهن عظيم * راحت عليك يااا رااااجل * ههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
؟؟
راح تختفي هذى العينات قريبا ويكون الوضع عادي عندما تموت الغيره
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****

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