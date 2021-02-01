وظائف شاغرة في شركة نوفارتس العالمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نوفارتس العالمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة والدمام، بمسمى "أخصائي المنتجات" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة)، خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات في مجال الرعاية الصحية أو الأدوية، إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/06/18هـ الموافق 2021/01/31م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــا .