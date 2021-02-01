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فتاة تفاجئ مأذون بشرط الإطلاع على الرقم السري لجوال خطيبها في عقد النكاح

Time منذ ساعة
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فتاة تفاجئ مأذون بشرط الإطلاع على الرقم السري لجوال خطيبها في عقد النكاح

علي القحطاني (صدى):
فاجئت امرأة المأذون أثناء كتابة عقد النكاح بشرط اعتبره البعض غريب، وهو الإطلاع على الرقم السري لجوال خطيبها أو إلغائه.

وسأل المأذون، وفقا لـ"الوطن"، الخطيب حول رأيه في هذا الشرط فرفض الأخير، معتبراً أن ذلك يعد تعدي على حريته الشخصية، وانفصل الطرفان ولم يتم عقد النكاح.

يذكر أن طلب الإطلاع على رقم الهاتف للزوج كشرط لعقد النكاح ليس الطلب الوحيد الذي يعتبره البعض غريب، حيث سرد المأذون صالح بخاري أمثلة لشروط طلبها البعض منها شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها من القيادة، واشتراط الفتاة بعدم الزواج عليها.

Time واتساب
الخطيب
عقد النكاح
الجوال
المأذون

أحدث التعليقات

؟؟
بتروس اخبث لاعب يتعمد ضرب اللاعب الموثر في اي فريق لضعف قوة الخصم ومن المتوقع انه راح يتعرض هو لاصابه قويه ان شاء الله قريبا
Zoolعالمي
بيتروس لم يتعمد الاصابه والفرج هو من احتك مع البطل والمرعب بيتروس ونصيحه للفرج قبل انك تحتك مع اي لاعب زود وزنك شوي كنك زيتونه مرت بباي والحمد لله على السلامه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** يمكن ** أن كيدهن عظيم * راحت عليك يااا رااااجل * ههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
؟؟
راح تختفي هذى العينات قريبا ويكون الوضع عادي عندما تموت الغيره
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****

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