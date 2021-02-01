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أسعار الذهب في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، استقرار ملحوظ وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس عالميا بداية تعاملات الأسبوع.

واستقر عيار 24 عند 222.68 ريال (59.38 دولار)، أما جرام الذهب عيار 21 فاستقر عند 194.85 ريال (51.96 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 أيضا عند 129.90 ريال (34.64 دولار).

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) عند 6926 ريالا (1847 دولارا) وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1558.54 ريال (415.48 دولار).

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

؟؟
بتروس اخبث لاعب يتعمد ضرب اللاعب الموثر في اي فريق لضعف قوة الخصم ومن المتوقع انه راح يتعرض هو لاصابه قويه ان شاء الله قريبا
Zoolعالمي
بيتروس لم يتعمد الاصابه والفرج هو من احتك مع البطل والمرعب بيتروس ونصيحه للفرج قبل انك تحتك مع اي لاعب زود وزنك شوي كنك زيتونه مرت بباي والحمد لله على السلامه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** يمكن ** أن كيدهن عظيم * راحت عليك يااا رااااجل * ههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
؟؟
راح تختفي هذى العينات قريبا ويكون الوضع عادي عندما تموت الغيره
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****

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