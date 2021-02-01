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صور نادرة للملك سعود مع ابنته وحفيده
منذ 48 دقيقة
1897
علي القحطاني (صدى):
كشفت صور نادرة، عن الملك سعود - رحمه الله - وهو محتضنا ابنته الأميرة نزهة (1387 هـ)، وفي الثانية محتضنا "سبطه ابن بنته" عبدالعزيز الغنيم (1388 هـ).
والتقطت كلا الصورتين للملك سعود - رحمه الله - وهو في العاصمة المصرية القاهرة.
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القاهرة
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المملكة
صور نادرة
الأميرة نزهة
أحدث التعليقات
faeiz1122
رازفان ماأفلس لكن انت أفلست يالفراج من زمانببرنامجك المتعصب وأنت سبب من اسباب انتشار التعصب بين الجماهير
kkkk
اجرام لعنة الله عليهم ومن دعمهم حمير الفرس
faeiz1122
ياشيخ انقوها بس النصر حقق السوبر وانت تقول الأسد لايموت ههههههه
faeiz1122
من أمن العقوبة أساء الأدب التشهير و العقوبة الصارمة تخلي مثل هالأشكال يتوبون
faeiz1122
الغريب اذا كانت حالة الصرع مزمنة وسمحوا لها أهلها بالسواقة المفروض تُمنع حفاظاً على صحتها و صحة الأخرين
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