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تحديد موقف المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقارات

Time منذ ساعة
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تحديد موقف المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقارات

الرياض (صدى):
حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة موقف المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لتملك العقارات.

وقررت الهيئة، وفقا لـ"عكاظ"، أن يتم إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات في العقار السكني أو الزراعي.

يذكر أن الهيئة حددت المقابل المالي للعقار السكني بـ200 ريال لمساحة 100 متر مربع فأقل، و400 ريال للمساحات لأكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع، وحدد المقابل المالي بـ800 ريال للمساحات لأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع.

وبلغ قيمة المقابل المالي للمساحات من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع مبلغ 1200 ريال، ومبلغ 1800 ريال للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع.

وحددت المقابل المالي للعقار الزراعي بـ800 ريال لمساحة 1000 متر أو أقل، ومبلغ 1400 ريال للمساحة من 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، ورسوم 2000 ريال للمساحات أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع.

كما حدد مقابل مالي 3 آلاف ريال للمساحات أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر، وتستقر الرسوم عند 4 آلاف ريال للمساحات أكثر من 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.

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الضمان الاجتماعي
الهيئة العامة لعقارات الدولة
العقار السكني
العقار الزراعي

أحدث التعليقات

faeiz1122
رازفان ماأفلس لكن انت أفلست يالفراج من زمانببرنامجك المتعصب وأنت سبب من اسباب انتشار التعصب بين الجماهير
kkkk
اجرام لعنة الله عليهم ومن دعمهم حمير الفرس
faeiz1122
ياشيخ انقوها بس النصر حقق السوبر وانت تقول الأسد لايموت ههههههه
faeiz1122
من أمن العقوبة أساء الأدب التشهير و العقوبة الصارمة تخلي مثل هالأشكال يتوبون
faeiz1122
الغريب اذا كانت حالة الصرع مزمنة وسمحوا لها أهلها بالسواقة المفروض تُمنع حفاظاً على صحتها و صحة الأخرين

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