نجل دبلوماسي إيراني يهدد بفضح روحاني: "هل تعرف ماذا تفعل زوجتك؟ أنا أعرف "

طهران (صدى):
خرج الشاب الإيراني " ساشا سبحاني " نجل الدبلوماسي الإيراني السابق أحمد سبحاني، مهددا بفضح الفساد المالي والأخلاقي لأبناء كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم أبناء الرئيس حسن روحاني في حال استمرت الحكومة بمضايقته.
وقال ساشا سبحاني المقيم في إسبانيا، إنه يعرف كافة التفاصيل عن فساد وسرقات أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، مطالبا الحكومة بالكف عن مضايقته وملاحقته.
وأضاف، إنه يريد أن يعيش بحرية ولهذا قرر البقاء في الخارج وعدم العودة إلى إيران في ظل الحكم الديكتاتوري القائم -على حد وصفه-.
وتابع: " لدي الوثائق والصور وسوف أضطر إلى نشر ذلك إذا استمرت عملية مضايقتي، اللعنة على هذا النظام الذي لديه الكم الهائل من السرقة والاختلاس والفساد، والقتل والإعدامات، كما أعدمتم المصارع البطل نويد أفكاري ".
ووجه حديثه لروحاني قائلاً: " هل تعرف ماذا تفعل زوجتك، وماذا حصل لنجلك، أنا أعرف كل التفاصيل ".