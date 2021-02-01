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نجل دبلوماسي إيراني يهدد بفضح روحاني: "هل تعرف ماذا تفعل زوجتك؟ أنا أعرف "

Time منذ ساعة
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نجل دبلوماسي إيراني يهدد بفضح روحاني: "هل تعرف ماذا تفعل زوجتك؟ أنا أعرف "

طهران (صدى):
خرج الشاب الإيراني " ساشا سبحاني " نجل الدبلوماسي الإيراني السابق أحمد سبحاني، مهددا بفضح الفساد المالي والأخلاقي لأبناء كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم أبناء الرئيس حسن روحاني في حال استمرت الحكومة بمضايقته.

وقال ساشا سبحاني المقيم في إسبانيا، إنه يعرف كافة التفاصيل عن فساد وسرقات أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، مطالبا الحكومة بالكف عن مضايقته وملاحقته.

وأضاف، إنه يريد أن يعيش بحرية ولهذا قرر البقاء في الخارج وعدم العودة إلى إيران في ظل الحكم الديكتاتوري القائم -على حد وصفه-.

وتابع: " لدي الوثائق والصور وسوف أضطر إلى نشر ذلك إذا استمرت عملية مضايقتي، اللعنة على هذا النظام الذي لديه الكم الهائل من السرقة والاختلاس والفساد، والقتل والإعدامات، كما أعدمتم المصارع البطل نويد أفكاري ".

ووجه حديثه لروحاني قائلاً: " هل تعرف ماذا تفعل زوجتك، وماذا حصل لنجلك، أنا أعرف كل التفاصيل ".

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إيران

أحدث التعليقات

faeiz1122
رازفان ماأفلس لكن انت أفلست يالفراج من زمانببرنامجك المتعصب وأنت سبب من اسباب انتشار التعصب بين الجماهير
kkkk
اجرام لعنة الله عليهم ومن دعمهم حمير الفرس
faeiz1122
ياشيخ انقوها بس النصر حقق السوبر وانت تقول الأسد لايموت ههههههه
faeiz1122
من أمن العقوبة أساء الأدب التشهير و العقوبة الصارمة تخلي مثل هالأشكال يتوبون
faeiz1122
الغريب اذا كانت حالة الصرع مزمنة وسمحوا لها أهلها بالسواقة المفروض تُمنع حفاظاً على صحتها و صحة الأخرين

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