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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 44 دقيقة
Views 1452
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياض

أحدث التعليقات

نايف خليف
إذا تحب تشوف الفرحه العامه شوف جمهور الطواقي مثلك وشرواك لحظه هدف قوميز الملغي ههههههههه ياطاقيه بس ياطاقيه برد على قلبك بعلبه مويه هههه
ابو عمار
المفروض تكون القراءه قريبه من المريض ويضع القارىء يده على راس المريض وينفخ عليه من قريب
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
عمرو الفايد
طلعت وساخة قلبكم يا طواقي بدون كرامه داعس عليكم النصر
ابوسامي
الله يرحمك يابومتعب والله ماراح يانساك الشعب السعودي بزمانك ماعرفنا ضرايب كل خير يابومتعب عسك في الفردوس الاعلى من الجنه

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