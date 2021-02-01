الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..فتاة تنصب على مندوب توصيل بالدمام

Time منذ ساعة
Views 2157
Comment 1
شاهد..فتاة تنصب على مندوب توصيل بالدمام

الدمام (صدى):
روى مندوب توصيل في الدمام، تفاصيل تعرضه لعملية احتيال من جانب فتاة طلبت من شراء بطاقة " أيتونز " تبلغ قيمتها 500 ريال.

وقال المندوب في مقطع فيديو، إنه دخل إلى أحد فروع متجر " إكسترا " وقام بشراء بطاقة أيتونز بناءً على طلب العميلة، وأرسل لها الفاتورة، إلا أنها قطعت الاتصال معه بعد تسلم صورة الفاتورة.

وأوضح أنه عاد للمركز لإرجاع البطاقة وأخذ المبلغ المالي، لكن موظف المركز رفض ذلك بسبب تصوير المندوب للفاتورة التي تحمل رقم الشحن وإرسالها لها، وأنها ثالث حالة تحدث خلال يوم واحد فقط.

وأضاف:" من الصباح اشتغل عشان اطلعلي 140 ريال الحين خسرت 500 ريال "، لافتا إلى أنه سيتوجه للشرطة للبلاغ عن رقم الفتاة المسجل في التطبيق، داعيًا جميع مندوبي التوصيل لأخذ الحيطة والحذر أثناء شراء بطاقات الشحن بجميع أنواعها.

Time واتساب
الدمام
مندوب توصيل
أيتونز

أحدث التعليقات

نايف خليف
إذا تحب تشوف الفرحه العامه شوف جمهور الطواقي مثلك وشرواك لحظه هدف قوميز الملغي ههههههههه ياطاقيه بس ياطاقيه برد على قلبك بعلبه مويه هههه
ابو عمار
المفروض تكون القراءه قريبه من المريض ويضع القارىء يده على راس المريض وينفخ عليه من قريب
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
عمرو الفايد
طلعت وساخة قلبكم يا طواقي بدون كرامه داعس عليكم النصر
ابوسامي
الله يرحمك يابومتعب والله ماراح يانساك الشعب السعودي بزمانك ماعرفنا ضرايب كل خير يابومتعب عسك في الفردوس الاعلى من الجنه

أخر الأخبار

انقلاب في ميانمار وإعلان الطواريء لمدة عام
انقلاب في ميانمار وإعلان الطواريء لمدة عام
Time منذ 37 دقيقة Views 1899
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ 44 دقيقة Views 1451
كراني يوجه نداء عاجل للمواطنين: توقفوا عن حب الخشوم لمدة شهر
كراني يوجه نداء عاجل للمواطنين: توقفوا عن حب الخشوم لمدة شهر
Time منذ 46 دقيقة Views 2694
شاهد..فتاة تنصب على مندوب توصيل بالدمام
شاهد..فتاة تنصب على مندوب توصيل بالدمام
Time منذ ساعة Views 2157
الإطاحة بشبكة دعارة توفر "سيارات ملاكي " لنقل الزبائن!
الإطاحة بشبكة دعارة توفر "سيارات ملاكي " لنقل الزبائن!
Time منذ ساعة Views 1599
" طباخ الملك عبدالله " يكشف عن الأكلات التي كان يفضلها
" طباخ الملك عبدالله " يكشف عن الأكلات التي كان يفضلها
Time منذ ساعتين Views 4088
رجل يقدم زوجته قربانًا لاستخراج آثار!
رجل يقدم زوجته قربانًا لاستخراج آثار!
Time منذ ساعتين Views 834
الفيصلي يطلب استعارة كردي الهلال
الفيصلي يطلب استعارة كردي الهلال
Time منذ 3 ساعات Views 1820
بالفيديو..الحوثيون يقتلون يمنيًا رفض دفع " إتاوة "
بالفيديو..الحوثيون يقتلون يمنيًا رفض دفع " إتاوة "
Time منذ 3 ساعات Views 2149
اعتقال رئيس ميانمار والزعيمة المتهمة بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا
اعتقال رئيس ميانمار والزعيمة المتهمة بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا
Time منذ 3 ساعات Views 2482