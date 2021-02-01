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" طباخ الملك عبدالله " يكشف عن الأكلات التي كان يفضلها

Time منذ 31 دقيقة
Views 1858
" طباخ الملك عبدالله " يكشف عن الأكلات التي كان يفضلها

الرياض (صدى):
كشف الشيف رياض المطيري، عن المأكولات التي كان يفضلها الملك عبدالله -رحمه الله- أثناء فترة عمله بالقصر الملكي.

وأوضح المطيري أن الملك عبد الله كان يفضل من الأكلات الشعبية: “الحنيني والقرصان” مشيراً إلى أنه كان يحب التنوع في الطعام، فكان يحب أيضا“الكريم بورليه الفرنسي والشوكليت موز والكوكيز بكل أنواعه.

وعن بداية التحاقه بخدمة الملك عبدالله، أوضح أنه تلقى اتصال هاتفي من شخص عزيز عليه وطلب منه ترك العمل بالمطبخ والعمل في مكتب، لكنه رفض بشدة.

وقال المتصل له بعد ذلك: " طب أنا ببشرك أنه جاء ترشيحك للعمل في الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد آنذاك ".

وأشار إلى أنه في فترة تجهيز أوراقه توفي الملك فهد وتولى الملك عبدالله الحكم ثم انتقل للقصر الملكي.

 

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الرياض
طباخ الملك عبدالله

أحدث التعليقات

فهد
حراميه من زمان ولا احد يقدر يوقفهم هذى الشركه الفساد معشش في روسهم قبل مكاتبهم حراميه المفروض كل المواطنيين نتقدم للملك وولى العهد نطالب بالتحقيق معهم هذى ورها روس كبار ياكلون في المواطن لعنهم الله ولعن رئيس هذى الشركة او المسؤول عنها
QLQ
... 30% في الطريق
اللهو البرى
دايما النسا يقعن رغم الحذر.. أو ربما لحسن نية.. والصادق يصدق.. لكن ليس هذا عيبهن. العيب على الناس التي ليس. لها خلاق.
..........
هذا سبب الموجه الثانية من كورونا ههههههههه
عزيز
لوفيها خير ماخانة بلدها سوريا

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