بالفيديو..الحوثيون يقتلون يمنيًا رفض دفع " إتاوة "

صنعاء (صدى):
أقدم مسلحون حوثيون في محافظة ذمار باليمن على قتل تاجر يمني رميًا بالرصاص، بعد رفضه دفع إتاوات مالية.
وكانت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية قدمت إلى أحد الأسواق، وطلبت من التاجر دفع ما يُسمى " الخُمس " لكنه رفض طلبهم.
وأطلق الحوثييون النار بشكل مباشر على التاجر، أردوه قتيلا على الفور، كما أصيب اثنين آخرين.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت قانونا ينص على إعطاء الخُمس، أي ما نسبته 20% من ما يستخرج من باطن الأرض أو البحر، أو في المنتجات الحيوانية لـ"بني هاشم"، التي ينتمي لها زعيم الجماعة الحوثية، تحت مزاعم صلتهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.