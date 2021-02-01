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بالفيديو..الحوثيون يقتلون يمنيًا رفض دفع " إتاوة "

Time منذ 30 دقيقة
Views 1396
بالفيديو..الحوثيون يقتلون يمنيًا رفض دفع " إتاوة "

صنعاء‎ (صدى):
أقدم مسلحون حوثيون في محافظة ذمار باليمن على قتل تاجر يمني رميًا بالرصاص، بعد رفضه دفع إتاوات مالية.

وكانت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية قدمت إلى أحد الأسواق، وطلبت من التاجر دفع ما يُسمى " الخُمس " لكنه رفض طلبهم.

وأطلق الحوثييون النار بشكل مباشر على التاجر، أردوه قتيلا على الفور، كما أصيب اثنين آخرين.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت قانونا ينص على إعطاء الخُمس، أي ما نسبته 20% من ما يستخرج من باطن الأرض أو البحر، أو في المنتجات الحيوانية لـ"بني هاشم"، التي ينتمي لها زعيم الجماعة الحوثية، تحت مزاعم صلتهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

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اليمن

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يشفيه
عبدالله
لا حول ولا قوة الا بالله
عاشق
يا عالمي فوق حلق فوق
برق امصحا
أهم حاجة انتبه للامورة منى فاروق لا تعديها
ابو مصرقع البدوي الرحال
تتكلم عن فراش وحاليا مطبقين تباعد واحترازات وش قاعد تبربر ونفقه لاحول

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