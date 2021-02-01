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الكشف عن العبارة المنقوشة على خاتم خادم الحرمين
منذ ساعة
2025
الرياض (صدى):
تفاعل " تاريخ آل سعود " مع استفسار أحد الأشخاص حول العبارة المنقوشة بخاتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -.
وأوضح أن النقش الموجود على خاتم الملك سلمان حفظه الله ورعاه هو اسمه " سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".
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الملك سلمان بن عبد العزيز
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بلبل البحر
الله يشفيه
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عاشق
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