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الكشف عن العبارة المنقوشة على خاتم خادم الحرمين

Time منذ ساعة
Views 2025
الكشف عن العبارة المنقوشة على خاتم خادم الحرمين

الرياض (صدى):
تفاعل " تاريخ آل سعود " مع استفسار أحد الأشخاص حول العبارة المنقوشة بخاتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -.

وأوضح أن النقش الموجود على خاتم الملك سلمان حفظه الله ورعاه هو اسمه " سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".

 

Time واتساب
خادم الحرمين
الملك سلمان بن عبد العزيز

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يشفيه
عبدالله
لا حول ولا قوة الا بالله
عاشق
يا عالمي فوق حلق فوق
برق امصحا
أهم حاجة انتبه للامورة منى فاروق لا تعديها
ابو مصرقع البدوي الرحال
تتكلم عن فراش وحاليا مطبقين تباعد واحترازات وش قاعد تبربر ونفقه لاحول

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