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شاهد..متحدث الصحة: " ما نرصده مقلق جدا "

Time منذ 4 ساعات
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شاهد..متحدث الصحة: " ما نرصده مقلق جدا "

الرياض (صدى):
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، على أهمية الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، حتى نتجاوز المرحلة القادمة.

وقال العبدالعالي: " ما نرصده مقلق جداً، ولا نريد أن نختبر منحنيات خطرة وإجراءات مشددة " ،مشيرا إلى أن استهتار البعض يعني الضرر للكل.

وأضاف: " الجميع يلاحظ أن معظم الدول تعود إلى إغلاقات وإعلان طواريء صحية، وبعض الدول بها ضغط على أسرة العناية المركزة، وتعاني من انهيارات الأنظمة الصحية " .

وتابع: "هذا التسلسل من الأحداث يعيدنا إلى بداية الجائحة، بعض المجتمعات لم تستفد مما مرت به في المرة الأولى منذ بداية دخول فيروس كورونا، وعادت لنفس المآسي ".

واستكمل العبدالعالي: " نحن لا نريد أن نمر بهذه التجربة ثانية، الحمدلله اجتزنا الكثير من المراحل بنجاح، وبإمكاننا العودة للمسار السليم، والأعداد الإيجابية إذا ما تمسكنا بالاحترازات الأساسية والكمامات والمسافات الآمنة والحذر من التجمعات ".

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يشفيه
عبدالله
لا حول ولا قوة الا بالله
عاشق
يا عالمي فوق حلق فوق
برق امصحا
أهم حاجة انتبه للامورة منى فاروق لا تعديها
ابو مصرقع البدوي الرحال
تتكلم عن فراش وحاليا مطبقين تباعد واحترازات وش قاعد تبربر ونفقه لاحول

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