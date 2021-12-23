شاهد.. " كلبة" تنقذ طفلة حديثة الولادة من الموت المحتم

نيو دلهي (صدى):
أنقذت كلبة وجراؤها طفلة حديثة الولادة من موت محتم بعد أن تركها أحد الأشخاص عارية في حقل وسط طقس بارد فقامت الكلبة وجراؤها باحتضانها وتدفئتها.
وعثر على الرضيعة بجوار مجموعة من الجراء، دون إصابات والحبل السري ملتصق بها في وسط إحدى الحقول بالهند.
وقال أحد السكان المحليين: "ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هو الذي أبقى هذه المولودة على قيد الحياة، وذلك لانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير في الليل وخصوصا إننا في فصل الشتاء
وأبلغ السكان المحليون البانشايات، وهي هيئة حكومية محلية، التي اتصلت بدورها بالشرطة ونقلت الطفلة إلى مشروع "Child Line" بعد فحصها من قبل الأطباء في مستشفى محلي ومنذ ذلك الحين تم تسميتها "Akanksha"