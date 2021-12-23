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بعد انقلابها ١٤ مرة.. قائد السيارة يروي كواليس الحادثة

منذ 42 دقيقة
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بعد انقلابها ١٤ مرة.. قائد السيارة يروي كواليس الحادثة

نواف السالم (صدى):
كشف مهدي السنر قائد المركبة التي انقلبت ١٤ مرة خلال تجارب الاستعداد للمشاركة في مهرجان "ليوا" بدولة الإمارات، كواليس انقلاب السيارة به وخروجه منها حيًا.

وقال "السنر" عن تجربة الأداء: "المقطع كان عبارة عن تجربة للسيارة الهايلكس التي كنت أجهزها للمشاركة في مسابقة ليوا بالإمارات، ومحرك السيارة كانت 120 حصانا استطاع أن يوصل سرعتها إلى 700 حصان".

وأضاف: "بعد الحادث قمت بفك السيارة بالكامل وتعديل ماكينتها للمشاركة في المسابقة، وإعادة هيكلتها خلال 4 أيام، وتم تجهيزها للمشاركة في المسابقة وتعديل كافة الإشكاليات".

وأكد أنها المرة الرابعة التي تنقلب به سيارة فالأمر سهل لأنه قام بوضع كل طرق الأمان التي تضمن عدم وجود إصابات تزيد عن 10% عبر عمل كافة إجراءات السلامة.

وأشار إلى أن أهم هذه الاجراءات الحديد الداخلي "والرول جييت" وأحزمة الأمان السداسية وقاطع الكهرباء لإبعاد الحريق وعوازل البنزين، بحسب حديثه مع موقع "العربية" .

وكان الفيديو قد وثق انقلاب مركبه من نوع "هايلكس" 14 مرة، لشاب سعودي خلال تجارب الاستعداد للمشاركة في مهرجان "ليوا" بدولة الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب المركبة، أثناء أداء التجارب الاستعدادية وذلك بسبب عطل فني في دواسة البنزين أدى لانحراف السيارة وانقلابها.

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بالفيديو.. انقلاب مركبة لشاب سعودي 14مرة خلال تجارب الاستعداد لمهرجان " ليوا"

 

 

الحريق
انقلاب مركبة
البنزين
دواسة البنزين
مهرجان ليوا
مهدي السنر

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3446
منذ 29 دقيقة
قال الله سبحانه وتعالى،،، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة)

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أحدث التعليقات

محمد بن حيدر
ذا تابوت
الريان
هزولت ورب الكعبه وش ذالسوالف اكبر وصغر هذا الي فالحين فيه
ابو سعود
على كثرها الاسعار مرتفعه
واحد منصف
ما الفائدة من تطبيق الاحترازات في المساجد والمصلون يجلسون فيه دقائق فقط بينما نجد التساهل الكبير في تجمعات كبيرة والضخمة والناس يجلسون فيها بالساعات
صادوة ♣️
قال الله سبحانه وتعالى،،، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة)

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