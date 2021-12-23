بعد انقلابها ١٤ مرة.. قائد السيارة يروي كواليس الحادثة

نواف السالم (صدى):
كشف مهدي السنر قائد المركبة التي انقلبت ١٤ مرة خلال تجارب الاستعداد للمشاركة في مهرجان "ليوا" بدولة الإمارات، كواليس انقلاب السيارة به وخروجه منها حيًا.
وقال "السنر" عن تجربة الأداء: "المقطع كان عبارة عن تجربة للسيارة الهايلكس التي كنت أجهزها للمشاركة في مسابقة ليوا بالإمارات، ومحرك السيارة كانت 120 حصانا استطاع أن يوصل سرعتها إلى 700 حصان".
وأضاف: "بعد الحادث قمت بفك السيارة بالكامل وتعديل ماكينتها للمشاركة في المسابقة، وإعادة هيكلتها خلال 4 أيام، وتم تجهيزها للمشاركة في المسابقة وتعديل كافة الإشكاليات".
وأكد أنها المرة الرابعة التي تنقلب به سيارة فالأمر سهل لأنه قام بوضع كل طرق الأمان التي تضمن عدم وجود إصابات تزيد عن 10% عبر عمل كافة إجراءات السلامة.
وأشار إلى أن أهم هذه الاجراءات الحديد الداخلي "والرول جييت" وأحزمة الأمان السداسية وقاطع الكهرباء لإبعاد الحريق وعوازل البنزين، بحسب حديثه مع موقع "العربية" .
وكان الفيديو قد وثق انقلاب مركبه من نوع "هايلكس" 14 مرة، لشاب سعودي خلال تجارب الاستعداد للمشاركة في مهرجان "ليوا" بدولة الإمارات.
وأظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب المركبة، أثناء أداء التجارب الاستعدادية وذلك بسبب عطل فني في دواسة البنزين أدى لانحراف السيارة وانقلابها.
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