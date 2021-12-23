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" الشؤون الاسلامية" تصدر تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة

منذ 58 دقيقة
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" الشؤون الاسلامية" تصدر تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة

الرياض (صدى):

أصدرت الوزارة اليوم تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة يتضمن التأكيد على منسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما ورد من وزارة الصحة.

ويذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وجه بإعداد الدراسة عاجلة لترميم مسجد التوبة الأثري بمدينة تبوك، أحد المنارات الخالدة، الذي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إبان غزوة تبوك، آخر غزوة للمصطفى صلى الله عليه وسلم.

الشؤون الإسلامية
المساجد
الاجراءات الاحترازية

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 226
منذ 23 دقيقة
ما الفائدة من تطبيق الاحترازات في المساجد والمصلون يجلسون فيه دقائق فقط بينما نجد التساهل الكبير في تجمعات كبيرة والضخمة والناس يجلسون فيها بالساعات

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أحدث التعليقات

محمد بن حيدر
ذا تابوت
الريان
هزولت ورب الكعبه وش ذالسوالف اكبر وصغر هذا الي فالحين فيه
ابو سعود
على كثرها الاسعار مرتفعه
واحد منصف
ما الفائدة من تطبيق الاحترازات في المساجد والمصلون يجلسون فيه دقائق فقط بينما نجد التساهل الكبير في تجمعات كبيرة والضخمة والناس يجلسون فيها بالساعات
صادوة ♣️
قال الله سبحانه وتعالى،،، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة)

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