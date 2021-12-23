" الشؤون الاسلامية" تصدر تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الوزارة اليوم تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة يتضمن التأكيد على منسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما ورد من وزارة الصحة.
ويذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وجه بإعداد الدراسة عاجلة لترميم مسجد التوبة الأثري بمدينة تبوك، أحد المنارات الخالدة، الذي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إبان غزوة تبوك، آخر غزوة للمصطفى صلى الله عليه وسلم.