السجن 110 سنوات لسائق شاحنة كولورادو

واشنطن (صدى):
أثار الحكم القضائي الأمريكي بالسجن لمدة 110 سنوات ضد روجيل أغيليرا-ميديروس، سائق شاحنة كولورادو، المتهم بقتل أربعة أشخاص، موجة من الغضب.
وقال القاضي بروس جونز، عقب إصدار الحكم بإدانة ميديروس في حادث شاحنة كولورادو، قال إنه "لو كانت لدي السلطة التقديرية، فلن تكون هذه عقوبة المدعى عليه".
أضاف أنه اضطر إلى فرض الحكم بإدانة ميديروس، مهاجر كوبي، في 27 تهمة وصل إجمالي عقوباتها إلى 110 سنوات.
ويذكر أن الشاحنة، التي كان يقودها ميديروس لنقل الأخشاب، قد اندفعت أثناء سيره على طريق جبلي في كولورادو في أبريل 2019، بعدما أصيبت مكابحها بخلل وفقد السيطرة عليها بعد محاولات لتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى.
وارتطمت بشدة بسيارات متوقفة في إحدى محطات الوقود لتشتعل بها النيران مخلفة ركاماً رهيباً، وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص هم ستانلي بوليتانو، 69 عاما، وويليام بيلي، 67 عاما، ودويل هاريسون، 61 عاما، وميغيل أنجيل لاماس أريلانو، 24 عاما.
وطالب حوالي 4.5 مليون شخص، الرأفة، من بينهم النجمة الشهيرة كيم كارداشيان التي شاركت بالتوقيع والتعبير عن رأيها.