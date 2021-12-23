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شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة

منذ ساعة
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شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة

بيروت (صدى):
كشفت وسائل ‏إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن هناك محامون تقدموا بشكوى جزائية ضد حسن نصر الله على خلفية أحداث الطيونة.

وأوضحت أنه يعتزمُ رئيس "حركة التغيير" اللبنانية، المحامي إيلي محفوظ وفريق من المحامين التقدّم، بشكوى جزائية جديدة ضد حسن نصرالله في قضية "أحداث عين الرمانة"، وذلك أمام ‏النيّابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بشخص النائب العام القاضية غادة عون.‏

وقال إيلي محفوظ: "الملف جاهز منذ فترة، ‏وهناك تقرير خبير توجّه إلى المنطقة وعاين أملاك الأهالي المتضرّرين من تحطيم ‏وتكسير سياراتهم ومحالهم التجارية ومنازلهم. وهم نحو 10 عائلات من عين ‏الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين". ‏

 

 

لبنان
حسن نصرالله
أحداث الطيونة
شكوى جزائية
عين الرمانة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 801
منذ 51 دقيقة
يجب جز رأس هذا العميل الذي جر لبنان إلى الهاوية

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
للأسف هذا ما هو طالع على الساحة هالفترة بإزدياد ،، اللهم إكفنا الشرور والبلاوي والمصائب ماظهر منها ومابطن..
صوت مكتوم
هذا الحكم من زمان وربي يشهد قراراته فيها شكك الواحد مايبي يدخل بالنية بس راقبوا مبارياته وتعرفون خصوصا المباريات الي يكون فيها طرف الهلال...
أبو عمر
قل يالطيف ... ولاتتشمت
عبود
لها عين كمان تطالب ، كيف حملت منو وجابت الاولاد وهم مش متزوجين ؟؟؟؟؟؟؟ دي عالم صيعه يابه
ابومحمد
لو انه احد انتدية صاحب السمو ماسوى كذا الكلب

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