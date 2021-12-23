شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة

بيروت (صدى):
كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن هناك محامون تقدموا بشكوى جزائية ضد حسن نصر الله على خلفية أحداث الطيونة.
وأوضحت أنه يعتزمُ رئيس "حركة التغيير" اللبنانية، المحامي إيلي محفوظ وفريق من المحامين التقدّم، بشكوى جزائية جديدة ضد حسن نصرالله في قضية "أحداث عين الرمانة"، وذلك أمام النيّابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بشخص النائب العام القاضية غادة عون.
وقال إيلي محفوظ: "الملف جاهز منذ فترة، وهناك تقرير خبير توجّه إلى المنطقة وعاين أملاك الأهالي المتضرّرين من تحطيم وتكسير سياراتهم ومحالهم التجارية ومنازلهم. وهم نحو 10 عائلات من عين الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين".