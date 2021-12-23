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اقتصادي يكشف خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع

منذ 5 ساعات
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اقتصادي يكشف خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع

الرياض (صدى):
كشف الاقتصادي فهد بن جمعة، اليوم الخميس، عدة خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع.

وقال فهد بن جمعة، عبر حسابه على تويتر: "‏‎متوسط الأجر الشهري للسعوديين لكي يكون ممثلا للواقع وبدون تشويه (bias) يجب عمل التالي".

وأوضح أن تلك الخطوات تتمثل في: فصل الأجور الحكومية عن أجور القطاع الخاص، تقسيم فئات الأجور إلى شرائح: متدني الدخل، ومتوسط الدخل، وعالي الدخل.

وأكد بن جمعة، أنه يجب ان تكون الأجور متقاربة في كل شريحة حتى لا يكون هناك outlier خارج الحدود.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت عن ارتفاع متوسط الأجر الشهري للسعوديين في الربع الثالث من العام 2021 ليبلغ 10474 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

 

المملكة
اقتصادي
متوسط الأجر الشهري
فهد بن جمعة

التعليقات

محسن
محسن عدد التعليقات : 4
منذ 44 دقيقة
ياليت يتكلم عن بطالة الجامعيين وكم اعدادهم الكبيرة كم وصلت

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
وشو الداش كام مصطلح انقليزي تكلمو عربي الله يصلحكم
عندما يغيب المساء
بالتوفيق
عندما يغيب المساء
سبحان الله العظيم
محسن
ياليت يتكلم عن بطالة الجامعيين وكم اعدادهم الكبيرة كم وصلت
سامي النامي
اي من دراهم اهل الخليج يتجخون بها

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