"غرفة الرياض" تكشف سبب زيادة أعداد المقاهي

الرياض (صدى):
تحدث رياض الزامل رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة الرياض، عن سر زيادة توجه رواد الأعمال في السعودية للاستثمار في نشاط المقاهي "الكوفي شوب".
وأوضح "الزامل" أن الرياض تشهد مرحلة تطور كبير في شتى المجالات، مما يفتح الفرص الاستثمارية للجميع سواء في المقاهي أو غيرها، بحسب حديثه مع موقع "العربية".
وأكد أيضًا أن المقاهي تتميز بأن لديها هوامش الربح عالية، مشيرًا إلى أن وحاجز الدخول للسوق سهل بالإضافة للتدفقات المالية السريعة، ولهذا السبب قد يكون هناك إقبال على هذا النشاط بشكل ملحوظ.
وعن الأمور السلبية المتعلقة بزيادة أعداد الكوفي شوب، أضاف "الزامل": "السلبي هو قيام بعض الشباب بالبدء بمشاريعهم بدون دراسة مستفيضة للموقع والتكاليف واعتمادهم على التقليد المفرط والاستعجال في دخول السوق بدون خبرة سابقة".
وذكر أيضًا أن أصحاب المجمعات التجارية أو الستريب مول وغيرها تحرص على أن تكون المحلات متنوعة وتقدم خدمات مختلفة بحيث لا يكون الموقع لنشاط واحد.