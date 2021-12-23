نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"غرفة الرياض" تكشف سبب زيادة أعداد المقاهي

منذ 4 ساعات
1647
1
"غرفة الرياض" تكشف سبب زيادة أعداد المقاهي

الرياض (صدى):
تحدث رياض الزامل رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة الرياض، عن سر زيادة توجه رواد الأعمال في السعودية للاستثمار في نشاط المقاهي "الكوفي شوب".

وأوضح "الزامل" أن الرياض تشهد مرحلة تطور كبير في شتى المجالات، مما يفتح الفرص الاستثمارية للجميع سواء في المقاهي أو غيرها، بحسب حديثه مع موقع "العربية".

وأكد أيضًا أن المقاهي تتميز بأن لديها هوامش الربح عالية، مشيرًا إلى أن وحاجز الدخول للسوق سهل بالإضافة للتدفقات المالية السريعة، ولهذا السبب قد يكون هناك إقبال على هذا النشاط بشكل ملحوظ.

وعن الأمور السلبية المتعلقة بزيادة أعداد الكوفي شوب، أضاف "الزامل": "السلبي هو قيام بعض الشباب بالبدء بمشاريعهم بدون دراسة مستفيضة للموقع والتكاليف واعتمادهم على التقليد المفرط والاستعجال في دخول السوق بدون خبرة سابقة".

وذكر أيضًا أن أصحاب المجمعات التجارية أو الستريب مول وغيرها تحرص على أن تكون المحلات متنوعة وتقدم خدمات مختلفة بحيث لا يكون الموقع لنشاط واحد.

 

الرياض
غرفة الرياض
المقاهي
المجمعات التجارية
رياض الزامل

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 770
منذ 23 دقيقة
على كثرها الاسعار مرتفعه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد بن حيدر
ذا تابوت
الريان
هزولت ورب الكعبه وش ذالسوالف اكبر وصغر هذا الي فالحين فيه
ابو سعود
على كثرها الاسعار مرتفعه
واحد منصف
ما الفائدة من تطبيق الاحترازات في المساجد والمصلون يجلسون فيه دقائق فقط بينما نجد التساهل الكبير في تجمعات كبيرة والضخمة والناس يجلسون فيها بالساعات
صادوة ♣️
قال الله سبحانه وتعالى،،، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة)

أخر الأخبار

تأجيل رسمي لمباريات في الدوري الإنجليزي
تأجيل رسمي لمباريات في الدوري الإنجليزي
منذ دقيقتين 1059
الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير
الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير
منذ 11 دقيقة 1090
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
منذ 31 دقيقة 1169
الرئيس الأرميني: من أهدافي إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة
الرئيس الأرميني: من أهدافي إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة
منذ 36 دقيقة 1185
وزير الشؤون البلدية يرعى مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري"
وزير الشؤون البلدية يرعى مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري"
منذ 39 دقيقة 1164
بعد انقلابها ١٤ مرة.. قائد السيارة يروي كواليس الحادثة
بعد انقلابها ١٤ مرة.. قائد السيارة يروي كواليس الحادثة
منذ 42 دقيقة 1509
«الصحة»: تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 45 دقيقة 1315
شاهد.. وزير المالية التركي يتهرب من توضيح سبب تدهور الاقتصاد بطريقة مثيرة للسخرية 
شاهد.. وزير المالية التركي يتهرب من توضيح سبب تدهور الاقتصاد بطريقة مثيرة للسخرية 
منذ 50 دقيقة 1245
المديرية العامة للسجون تفتح باب القبول والتسجيل لرتبة "جندي"
المديرية العامة للسجون تفتح باب القبول والتسجيل لرتبة "جندي"
منذ 52 دقيقة 1328
" الشؤون الاسلامية" تصدر تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة
" الشؤون الاسلامية" تصدر تعميماً لكافة فروعها بمناطق المملكة
منذ 58 دقيقة 1476