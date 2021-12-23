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القبض على شخص لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بمركبته بجازان

منذ 3 ساعات
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القبض على شخص لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بمركبته بجازان

جازان (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على مواطن؛ لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته في مركز بلغازي بمحافظة العيدابي، وأُوقِفوا، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 801
منذ 51 دقيقة
هذا خائن للبلد

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
للأسف هذا ما هو طالع على الساحة هالفترة بإزدياد ،، اللهم إكفنا الشرور والبلاوي والمصائب ماظهر منها ومابطن..
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